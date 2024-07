Mercato : Cette annonce ne va pas plaire au PSG !

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi veut miser sur Xavi Simons la saison prochaine. Toutefois, l'international néerlandais veut quitter le club parisien lors de ce mercato estival. Pour ne pas arranger les affaires du PSG, le RB Leipzig a clairement affiché son intention de conserver Xavi Simons, et ce, par l'intermédiaire de son président : Johann Plenge.

Prêté au RB Leipzig la saison dernière, Xavi Simons ne sait pas encore dans quel club il jouera la saison prochaine. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG compte donner sa chance au crack de 21 ans, alors que Kylian Mbappé vient de rejoindre le Real Madrid. Toutefois, Xavi Simons n'est pas du tout emballé par l'idée de défendre les couleurs du PSG en 2024-2025.

Mercato - PSG : Luis Enrique le veut, son contrat est déjà prêt ! https://t.co/Gy8wM39Vf6 pic.twitter.com/zQ83AKbsTB — le10sport (@le10sport) July 29, 2024

Le PSG veut miser sur Xavi Simons en 2024-2025

Selon nos informations, divulguées le 17 juillet, Xavi Simons souhaite quitter le PSG lors de ce mercato estival. D'ailleurs, l'international néerlandais aurait déjà fait part de sa volonté de partir à la direction rouge et bleu. Ce qui n'aurait pas échappé au RB Leipzig.

«Nous aurons tout fait pour qu’il reste à Leipzig»

Pleinement satisfaite par les performances de Xavi Simons lors du dernier exercice, la direction du RB Leipzig veut à tout prix le conserver en 2024-2025. D'ailleurs, Johann Plenge ne s'en cache pas. « Pour l’instant, je ne peux pas promettre que Xavi reprendra l’entraînement après la tournée américaine à Leipzig. Mais je peux vous promettre que nous aurons tout fait pour qu’il reste à Leipzig. Nous avons de très bons arguments pour ce dossier. Ce sont ces arguments qui comptent, et non la fréquence et la force avec laquelle nous les exprimons publiquement », a affirmé le président de Leipzig dans des propos rapportés par Kicker. Reste à savoir si Xavi Simons quittera finalement le PSG de Nasser Al-Khelaïfi lors de ce mercato estival.