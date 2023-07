Mercato : C’est le drame au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé depuis de nombreuses semaines comme une piste prioritaire du PSG, Bernardo Silva semblait en instance de départ du côté de Manchester City. Mais Pep Guardiola, qui considère son milieu offensif portugais comme un élément indispensable, envisage finalement de le conserver et même de lui proposer une prolongation de contrat.

Dès le mois de février dernier, le10sport.com vous annonçait en exclusivité que le PSG prévoyait très sérieusement de recruter Bernardo Silva cet été. Il faut dire que le milieu offensif portugais de 28 ans, sous contrat jusqu’en 2025 avec Manchester City, a déjà collaboré par le passé avec Luis Campos et semblait parfaitement correspondre aux attendes du conseiller sportif du PSG.

Le PSG donne un rendez-vous crucial pour le transfert de Mbappé https://t.co/vrLCXxjVbQ pic.twitter.com/MK6r8Tbb7s — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Un dossier qui traine

Seulement voilà, ces dernières semaines, aucune avancée concrète n’a été constatée entre le PSG et l’international portugais, qui semblait pourtant promis à un départ après sa victoire en finale de la Ligue des Champions avec Manchester City. Et plus le temps passe, plus le PSG semble pouvoir tirer une croix sur Bernardo Silva…

« Un élément crucial de Guardiola »