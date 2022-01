Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi est passé à l'action pour cette star de Raiola !

Publié le 20 janvier 2022 à 23h00 par A.D.

Pour renforcer sa défense centrale, Xavi rêverait de recruter Matthijs de Ligt lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, le coach du Barça aurait déjà bougé ses pions pour mener à bien ce dossier.

Pour pallier le départ de Ronald Koeman, remercié, Joan Laporta a décidé de faire confiance à un ancien de la maison : Xavi. De retour au Barça, l'ex-capitaine blaugrana a pour mission de sauver le club. Et pour mener à bien sa mission, Xavi a déjà enregistré plusieurs signatures. En effet, le technicien espagnol a bouclé les arrivées de Dani Alves et de Ferran Torres. Par ailleurs, Xavi préparerait également la prochaine saison et la fenêtre de transferts estivale.

Le Barça discute avec la Juve pour Matthijs de Ligt