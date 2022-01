Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel a recalé la nouvelle recrue de Dupraz !

Publié le 20 janvier 2022 à 22h30 par D.M.

Eliaquim Mangala s'est engagé jusqu'en juin prochain avec les Verts. Pourtant, Claude Puel avait refusé son profil en début de saison.

Ce jeudi, l’ASSE a annoncé l’arrivée d’un international français. Libre depuis son départ du FC Valence en juillet dernier, Eliaquim Mangala s'est engagé avec les Verts jusqu’à la fin de la saison. Actuellement à Saint-Etienne, Mangala a passé sa visite médicale avec succès. Un profil souhaité par Pascal Dupraz. « Il répond à des critères qui avaient été fixés en amont du mercato. On considérait que les joueurs devaient connaître le championnat de France. On considère qu'il connaît mieux que le championnat de France puisqu'il est international. Il a joué dans des grands clubs et il joue au poste de défenseur central. Un poste qui est recherché » avait confié le technicien.

Puel n'avait pas donné suite au dossier Mangala