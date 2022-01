Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a tenté un coup de poker cet hiver…

Publié le 2 janvier 2022 à 0h00 par Th.B.

Bien qu’il ne soit plus tout jeune, Dani Alves a assuré être prêt à relever le défi Barcelone et compte bien récompenser Xavi Hernandez pour sa confiance.

Du haut de ses 38 ans, Dani Alves semble être toujours en forme. Et malgré la résiliation de son contrat en septembre dernier à Sao Paulo pour des raisons financières, le FC Barcelone a décidé de lui faire confiance en lui faisant signer un contrat de six mois jusqu’à la fin de la saison. Selon les régulations de la FIFA, il ne pourra effectuer ses premiers pas officiels avant ce début janvier. Mais lors d’une rencontre amicale face à Boca Juniors le 14 décembre, Alves a apporté entière satisfaction à Xavi Hernandez qui a fait passer le message suivant. « Il a été très bon, il avait passé beaucoup de temps sans jouer. On a vu tout ce qu’il pouvait nous apporter : intensité, travail, la dernière passe et il fait des différences ». Et alors que le FC Barcelone démontre depuis quelque temps d’inquiétants problèmes défensifs, le retour de l’expérimenté Dani Alves ne serait pas une mauvaise chose selon le principal intéressé lors d’un entretien accordé à Canal+.

Xavi aurait fait le bon choix pour Alves !