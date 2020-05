Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prix au rabais pour Timo Werner ?

Publié le 16 mai 2020 à 16h00 par La rédaction

Courtisé par le FC Barcelone dans le cadre du remplacement de Luis Suarez sur le long terme, l’attaquant international allemand du RB Leipzig Timo Werner dispose d’une clause bien particulière dans son contrat concernant sa valeur marchande…

Timo Werner aurait fait son choix. Courtisé par de nombreux clubs européens sur le marché, l’attaquant international allemand du RB Leipzig a récemment prolongé son contrat au RB Leipzig, permettant au club d’envisager une belle plus-value en cas de départ du buteur dans un autre club. Cependant, d’après The Athletic , Werner aurait fait son choix : cet été, ce sera Liverpool ou rien. Une décision qui ne réjouirait pas le Barça, qui faisait de lui son plan B en cas d’échec du dossier Lautaro Martinez. Pourtant, une clause dans le contrat de Timo Werner pourrait permettre au Barça d’avoir une ouverture intéressante…

Une clause libératoire qui baisse tous les ans