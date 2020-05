Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une première menace déjà identifiée pour Alvaro Gonzalez ?

Publié le 16 mai 2020 à 17h15 par La rédaction

Alors que l’OM n’a toujours pas levé l’option d’achat d’Alvaro Gonzalez, un club espagnol pourrait bien vite jouer les troubles fêtes dans ce dossier…

Et si Alvaro ne signait pas à l’OM ? Prêté avec option d’achat du côté de Marseille cette saison, le défenseur central espagnol de Villarreal aurait dû être acheté par l’OM à l’issue de la saison, le prêt contenant une option d’achat obligatoire à partir d’un certain nombre de matchs joués par l’Espagnol. Cependant, il y a comme un hic : le coronavirus a complètement relancé le dossier, étant donné que la saison a été arrêtée en avance. L’Espagnol est toujours dans le flou concernant son avenir, et un club espagnol compterait bien en profiter…

Le Bétis à l’affût ?