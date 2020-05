Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Todibo envoie un message au Barça

Publié le 16 mai 2020 à 5h00 par T.M.

A l’approche du mercato estival, le cas Jean-Clair Todibo fait énormément parler. Et le défenseur qui appartient au FC Barcelone a évoqué une piste à ce sujet.

Avec le coronavirus, les caisses du FC Barcelone sont vides. Pour financer le recrutement estival et notamment l’opération Lautaro Martinez, le club catalan doit trouver des liquidités. Cela passe ainsi par des ventes et une belle plus-value pourrait être réalisé avec Jean-Clair Todibo. Bien que le Français soit promis à un bel avenir, il l’a d’ailleurs prouvé depuis janvier avec Schalke 04 où il a été prêté, il pourrait être vendu pour près de 30M€ alors que le Barça l’avait arraché pour 1M€ à Toulouse. Et sur le marché, Todibo est apprécié. Son nom est actuellement évoqué dans les discussions avec la Juventus, tandis que Le 10 Sport vous avait révélé un intérêt du RB Leipzig.

Encore à Schalke 04 ?