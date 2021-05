Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une prolongation imminente pour Messi ? La réponse !

Publié le 27 mai 2021 à 17h30 par T.M.

Le temps presse au FC Barcelone. Alors que Joan Laporta veut conserver Lionel Messi, il va falloir agir vite et l’opération aurait débuté en Catalogne. Toutefois, certains n’ont pas forcément la même version dans ce dossier Messi.

Avant même son intronisation au poste de président du FC Barcelone, Joan Laporta avait été très clair, sa priorité serait de prolonger Lionel Messi. Alors que l’Argentin avait voulu faire ses valises l’été dernier, en Catalogne, on ne souhaite pas le voir partir. Ainsi, depuis sa prise de fonction à la tête du Barça, Laporta prépare son plan d’action pour retenir La Pulga. Mais cela s’annonce compliqué en raison des finances dans le rouge des Blaugrana. Ainsi, à défaut de miser sur l’aspect économique, c’est sur l’aspect sportif qu’il faut se concentrer. Mais pour cela, il faut tout de même de l’argent afin de recruter des bons joueurs. Et si Joan Laporta aurait pu y voir plus clair avec les résultats de l'audit financier réclamé, il n’aurait finalement pas attendu. En effet, selon les informations de TV3 , un nouveau contrat avec le Barça serait déjà entre les mains de Lionel Messi, qui doit désormais donner sa réponse. Et la tendance pourrait plutôt être bonne puisque suite à la réunion qui se serait tenue ce mercredi selon ESPN , l’optimisme semblait de mise…

Une offre formulée ?