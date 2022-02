Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte de sortie prestigieuse se dessine pour Depay !

Publié le 12 février 2022 à 22h30 par A.C.

Arrivé l’été dernier au terme de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay pourrait déjà plier bagages.

Il devait être la nouvelle arme offensive du FC Barcelone de Ronald Koeman. Pourtant, Memphis Depay vit une première saison assez étrange en Catalogne. Déjà, en dépit de son statut de meilleur buteur du club le Néerlandais est très critiqué et il a d’ailleurs vu son ancien sélectionneur être écarté par les dirigeants du Barça. C’est Xavi qui est arrivé pour le remplacer et la presse catalane assure que le feeling ne serait pas incroyable avec Depay. Ce dernier pourrait ainsi déjà quitter un club qu’il n’a rejoint qu’il y a quelques mois, sachant d’ailleurs que Joan Laporta souhaiterait encore plus renforcer son attaque à la fin de la saison, avec notamment Erling Haaland.

Depay a la cote en Serie A !