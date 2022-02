Mercato - PSG : Leonardo doublé par le Barça pour Haaland ? La réponse !

Foot - Mercato - PSG

Le quotidien Sport révèle dans son édition de jeudi que le Barça disposera des moyens financiers pour le deal Haaland cet été. Analyse.

Dans son édition de jeudi, le quotidien sportif catalan Sport affirme que la situation financière du FC Barcelone est en train de s’assainir, et qu’avec le transfert définitif de Griezmann à l’Atletico, les fins de contrat d’Ousmane Dembélé et Sergi Roberto, un achat de Philippe Coutinho par Aston Villa et des ventes de certains joueurs comme Memphis Depay ou Luuke De Jong, le club blaugrana aura les moyens de financer l’opération Haaland, le grand objectif du mercato estival, alors que le Real Madrid et le PSG comptent également se positionner sur le Norvégien. Que faut-il en penser ?

Scénario extrêmement optimiste…