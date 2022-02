Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour cette piste de longue date de Leonardo !

Publié le 12 février 2022 à 0h15 par A.C.

En fin de contrat avec l’AC Milan, Franck Kessié est l’un des hommes les plus courtisés du moment, avec notamment le PSG et le FC Barcelone. Pourtant, l’Ivoirien semble avoir une autre destination en tête.

Ou jouera Franck Kessié la saison prochaine ? Une prolongation à l’AC Milan semblait être une formalité, mais plus le temps passe et plus les dirigeants ne semblent plus y croire. Cela n’a pas tardé à alerter le Paris Saint-Germain, où Leonardo est un grand fan du milieu de terrain. Depuis le 1er janvier dernier d’autres clubs semblent avoir commencé à faire pression, avec notamment le FC Barcelone, où Joan Laporta souhaite offrir un nouveau renfort à Xavi. Du côté de Kessié et de son entourage on apprécierait l’intérêt du Barça et du PSG, mais on aurait vraisemblablement d’autres projets.

Kessié rêve de la Premier League