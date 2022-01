Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme opération à 20M€ se prépare pour Dembélé !

Publié le 23 janvier 2022 à 17h30 par Dan Marciano

Ces derniers jours, le FC Barcelone aurait reçu une offre de Chelsea pour Ousmane Dembélé, mais les dirigeants ont refusé de le libérer. Toutefois, les Blues ont l'intention de revenir à la charge.

Restera, ne restera pas ? Lié au FC Barcelone jusqu’en juin prochain, Ousmane Dembélé donne du fil à retordre à ses dirigeants. Depuis plusieurs mois, l’entourage du joueur discute d’une possible prolongation avec les responsables catalans. Une offre a été transmise à Moussa Sissoko, agent de Dembélé. Mais ce dernier n’a toujours pas répondu favorablement à cette proposition, réclamant un salaire plus important. Le FC Barcelone commence à perdre patience dans ce dossier, qui traîne en longueur. « Le Barça a fait différentes offres, a essayé de trouver un moyen pour que le joueur continue avec nous et ces offres ont été systématiquement rejetées par ses agents. On lui a communiqué qu'il devait quitter le club de manière immédiate parce qu'on souhaite avoir des joueurs impliqués avec le projet du Barça » a confié Mateu Alemany, directeur du football du FC Barcelone. Ciblé par cette attaque, Ousmane Dembélé a décidé de sortir du silence. « Comme vous le savez, il y a des négociations. Je laisse mon agent s'en occuper, c'est son terrain. Mon terrain, c'est le ballon rond, jouer au football tout simplement, partager des moments de joie avec mes coéquipiers, avec nos supporters » avait-il confié sur les réseaux sociaux.

Le Barça aurait refusé une offre de Chelsea

Président du FC Barcelone, Joan Laporta espère toujours parvenir à un terrain d’entente avec le clan Dembélé, afin d’éviter de le perdre gratuitement à la fin de la saison. Pourtant, le dirigeant aurait eu l’occasion de le vendre cet hiver à un gros club européen. Selon les informations du journaliste portugais Pedro Almeida, Chelsea aurait transmis une première offre au FC Barcelone pour Dembélé. Il serait question d’une proposition de 15M€. Une offre immédiatement refusée par la formation catalane, qui prend un énorme risque dans ce dossier. Mais malgré cet échec, les Blues n’auraient pas dit leur dernier mot et compteraient bien revenir à la charge..

Chelsea sur le point de proposer 20M€ ?