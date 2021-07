Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation à 50M€ qui plombe les plans de Laporta !

Publié le 11 juillet 2021 à 23h00 par La rédaction

Les finances catastrophiques du FC Barcelone rendent le mercato du club catalan compliqué. Alors qu'il lorgnerait notamment Robin Gosens, Joan Laporta serait dans l'incapacité de boucler la venue du latéral gauche.

Entre sa saison impressionnante à l'Atalanta (11 buts et 6 passes décisives) et son Euro réussi malgré l'élimination précoce de l'Allemagne, Robin Gosens est devenu l'une des attractions du mercato. Le FC Barcelone et la Juventus feraient partie des prétendants pour signer ce latéral gauche au style très offensif. Mais les demandes de l'Atalanta risquent bien de refroidir les prétendants.

50M€ pour Gosens !