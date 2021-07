Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à faire capoter un énorme coup pour Griezmann ?

Publié le 11 juillet 2021 à 21h10 par Th.B.

Alors qu’un retour d’Antoine Griezmann à l’Atletico de Madrid prend de plus en plus d’ampleur de l’autre côté des Pyrénées, le FC Barcelone compliquerait l’opération, au point même qu’elle pourrait tomber à l’eau. Explications.

Pour des raisons financières et surtout afin de pouvoir boucler la prolongation de contrat de Lionel Messi, le FC Barcelone se trouve dans l’obligation de dégraisser son effectif. Antoine Griezmann, joueur qui n’aurait pas les grâces du président Joan Laporta et qui dispose d’un salaire important, pourrait en faire les frais. D’ailleurs, à en croire SPORT , la Juventus, Chelsea, Manchester City, Manchester United et l’Atletico de Madrid seraient de sérieuses options pour le champion du monde tricolore. Néanmoins, il se pourrait qu’un transfert à l’Atletico ne voit pas le jour.

Le Barça pourrait faire capoter le retour de Griezmann à l’Atletico !