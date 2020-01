Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Todibo pourrait totalement relancer son avenir !

Publié le 8 janvier 2020 à 16h00 par B.C.

Proche du Milan AC ces derniers jours, Jean-Clair Todibo pourrait finalement décider de rejoindre Schalke 04.

En manque de temps de jeu depuis son arrivée au Barça l’hiver dernier, Jean-Clair Todibo pourrait changer d’air dans les prochains jours, et le Français ne manque pas de prétendants. En effet, le Milan AC, Schalke 04, Everton, et même l’OGC Nice sont positionnés comme vous le révélait le 10 Sport il y a quelques jours, et face à ces propositions, le défenseur souhaite prendre son temps selon nos informations. Mais alors que l’AC Milan partait clairement favori dans ce dossier, Todibo pourrait finalement prendre une décision surprenante.

Todibo tenté par Schalke 04