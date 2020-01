Mercato - PSG : Lucas Paqueta aurait pris une grande décision pour son avenir !

Foot - Mercato - PSG

Pisté par Leonardo qui souhaiterait boucler son arrivée au PSG cet hiver, Lucas Paqueta privilégieraient le club parisien s’il devait quitter le Milan AC.

Depuis maintenant plusieurs semaines, le PSG aurait activé la piste menant à Lucas Paqueta (22 ans) pour renforcer son entrejeu durant ce mercato hivernal. Leonardo, qui connaît bien le milieu offensif brésilien pour être à l’origine de son recrutement au Milan AC en janvier 2017, mettrait tout en œuvre pour l’attirer au PSG. Et il aurait d’ailleurs une excellente nouvelle dans ce dossier…

Le journaliste italien Nicolo Schira annonce via son compte Twitter que si Lucas Paqueta devait effectivement être amené à quitter le Milan AC cet hiver, il opterait pour le PSG en priorité. En clair, il ne manquerait plus qu’à trouver un accord financier avec le Milan AC, qui réclame 35M€, pour que Leonardo fasse un énorme bond an avant dans le dossier Paqueta.

Talks ongoing between Lucas #Paquetà's agent (Eduardo Uram) and #PSG. Leonardo wants him and the brazilian player could already leave #Milan in January. If Paquetà leaves, PSG are his first choice. #transfers