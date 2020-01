Mercato - PSG : Un gros coup se précise cet hiver pour Leonardo ?

Foot - Mercato - PSG

Annoncé sur les traces de Lucas Paqueta ces dernières semaines, Leonardo serait déterminé à recruter le milieu offensif brésilien au PSG et poursuivrait les négociations avec le Milan AC.

Comme des sources internes du Milan AC l’ont confirmé en exclusivité au 10 Sport ces derniers jours, le PSG est bien en course pour Lucas Paqueta. En proie à certaines difficultés financières, le club rossonero est tout à fait disposé à laisser filer le milieu offensif brésilien, et cette opération pourrait donc arranger toutes les parties du dossier. D’ailleurs, le PSG ne lâcherait rien en coulisses pour Paqueta…

Le journaliste italien Nicolo Schira annonce ce mercredi via son compte Twitter que les pourparlers seraient toujours en cours entre le PSG et le Milan AC pour le joueur brésilien. Leonardo, qui était à l’origine du recrutement de Lucas Paqueta en Italie, serait déterminé à l’attirer au PSG cet hiver. Affaire à suivre…

Talks ongoing between Lucas #Paquetà's agent (Eduardo Uram) and #PSG. Leonardo wants him and the brazilian player could already leave #Milan in January. If Paquetà leaves, PSG are his first choice. #transfers