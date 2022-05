Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir d'Umtiti directement lié à... Saliba ?

Publié le 19 mai 2022 à 1h00 par Dan Marciano

Arsenal pourrait se jeter sur Samuel Umtiti, notamment en cas de départ de William Saliba durant l'intersaison. Le club anglais suivrait le défenseur du FC Barcelone depuis 2018.

Arsenal va récupérer un joueur en forme durant l'intersaison. Prêté cette saison à l'OM sans option d'achat, William Saliba s'est révélé en Ligue 1 cette saison et pourrait être un renfort de choix pour Mikel Arteta. Mais comme l'annonce The Daily Star, l'OM se bat comme un beau diable pour conclure un nouveau prêt et le conserver la saison prochaine. L'avenir de Saliba serait loin d'être fixé. D'ailleurs, Arsenal aurait déjà ciblé son remplaçant si les choses se présentent mal.

Umtiti pour remplacer Saliba ?