Mercato : Les confidences de William Saliba sur son calvaire à Arsenal…

Publié le 18 mai 2022 à 17h25 par Thomas Bourseau mis à jour le 18 mai 2022 à 17h28

Wiliam Saliba n’a toujours pas disputé la moindre minute en tant que joueur d’Arsenal bien qu’il ait été recruté en 2019. Entre prêts successifs et mise au placard avec les U23 des Gunners, Saliba s’est livré sur ses moments compliqués dans le nord de Londres.