Mercato - Barcelone : Arsenal, Juventus... C’est toujours flou pour Philippe Coutinho !

Publié le 28 mai 2020 à 20h30 par La rédaction

Alors que le Bayern Munich ne lèvera pas l’option d’achat de 120 millions d’euros rattachée à son prêt, Philippe Coutinho devrait retourner au FC Barcelone, pour ensuite quitter la Catalogne. Et les pistes sont nombreuses…

Quel avenir pour Philippe Coutinho ? Prêté par le FC Barcelone au Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison, l’international brésilien ne réussit pas l’exercice attendu par les Bavarois. L’option d’achat rattachée à son prêt, qui s’élève à un montant de 120 millions d’euros, ne sera pas levée par le Rekordmeister , et Philippe Coutinho devrait retourner du côté de la Catalogne… mais pas pour longtemps. Comme révélé par le10sport.com , l’international brésilien est sur les tablettes d’Arsenal, qui verrait d’un bon œil l’idée de le relancer en Premier League après son excellent passage du côté de Liverpool. Cependant, les Gunners pourraient se heurter à de la concurrence…

Plusieurs cadors de Premier League sur le coup

Ainsi, comme révélé par Mundo Deportivo , plusieurs clubs de Premier League seraient très intéressés par le profil de l’ancien ailier de Liverpool. D’après le quotidien sportif espagnol, Chelsea, Newcastle et Arsenal seraient donc les mieux placés dans ce dossier, même si Manchester United, Tottenham et Leicester resteraient en embuscade dans ce dossier. Toujours apprécié en Angleterre après son passage réussi du côté de Liverpool, Philippe Coutinho dispose d’une vraie porte de sortie de l’autre côté de la Manche. Pourtant, une autre piste bien plus étonnante pourrait s’offrir à lui, alors que l’international brésilien aurait déjà clairement affiché son choix de retourner du côté de l’Angleterre la saison prochaine…

La Juventus également dans le coup ?