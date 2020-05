Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Osimhen aurait recalé un grand club européen !

Publié le 28 mai 2020 à 20h00 par Th.B.

Approché par le Napoli comme le10sport.com vous l'a récemment assuré, Victor Osimhen aurait cependant pris la décision de repousser les avances du club napolitain qui serait déjà passé à autre chose après avoir essuyé un échec avec l’attaquant du LOSC.

Avec ses 13 buts en Ligue 1 cette saison, le jeune Victor Osimhen (21 ans) a été l’une des plus grosses attractions du championnat. Grâce à ses performances, le Nigérian a tapé dans l’oeil des plus grandes écuries anglaises. Le10sport.com a fait un point sur le dossier Osimhen et sur l’intérêt du Napoli le 27 mai. Des premières démarches ont été enclenchées par les dirigeants de Naples pour s’attacher les services d’Osimhen à qui le projet du club italien plairait particulièrement. Le Corriere dello Spor t a confirmé nos informations ce jeudi concernant l’intérêt du Napoli pour Victor Osimhen. Aucun accord contractuel n’aurait cependant été trouvé et le LOSC réclamerait 50M€ pour céder son attaquant.

Osimhen ne semblerait pas vouloir signer au Napoli