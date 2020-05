Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et le prochain challenge de Coutinho sera…

Publié le 27 mai 2020 à 21h30 par Th.B.

Figurant dans les plans d’Arsenal depuis cet hiver, Philippe Coutinho devrait quitter le FC Barcelone et retrouver la Premier League à l’intersaison.

Après seulement deux ans et demi dont une saison entière passée au Bayern Munich en prêt, l’aventure catalane de Philippe Coutinho devrait toucher à sa fin cet été. En effet, le FC Barcelone ne compterait pas s’appuyer sur les services du Brésilien lors du prochain exercice et souhaiterait se séparer de lui lors du prochain mercato, en prêt ou via un transfert sec. Disposant toujours d’une belle cote en Premier League où il a brillé avec Liverpool, Coutinho intéresse Chelsea et surtout Arsenal. Le10sport.com vous a révélé le 24 mai que les Gunners rêvent de s’attacher les services du Brésilien, Mikel Arteta ayant l’intention de faire de lui son maître à jouer la saison prochaine. Une porte de sortie concrète s’ouvre à Coutinho et au FC Barcelone pour son départ.

Coutinho ne penserait qu’à l’Angleterre