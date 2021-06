Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Plus aucun doute pour l’avenir de Lionel Messi ?

Publié le 18 juin 2021 à 18h30 par B.C.

Désireux de quitter le FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi est désormais proche de renouveler son bail avec le club catalan. Malgré la concurrence du PSG notamment, Joan Laporta et Ronald Koeman se montrent en tout cas confiants sur l’issue des négociations.

Il semble loin le temps où Lionel Messi souhaitait à tout prix claquer la porte du FC Barcelone. Lassé par les mauvais résultats et sa relation difficile avec l'ex-président Josep Maria Bartomeu, l’attaquant argentin annonçait l’été dernier vouloir quitter son club de toujours, à une année de la fin de son contrat. Finalement, Messi est resté, sans pour autant prolonger. Ainsi, le sextuple Ballon d’Or sera officiellement libre de tout contrat à la fin du mois puisque le club culé n’a toujours pas trouvé d’accord définitif avec sa star. Cependant, cela ne serait qu’une question de temps à en croire la presse espagnole. En effet, plusieurs médias ont indiqué que les deux parties seraient proches de trouver un terrain d’entente pour permettre à Lionel Messi d’évoluer encore deux saisons au FC Barcelone. Un contrat de dix années est même évoqué afin d’assurer une reconversion à l’Argentin une fois sa carrière de joueur terminée.

Laporta et Koeman sont clairs pour Lionel Messi