Mercato - Barcelone : Le PSG sur le point de tout perdre dans ce dossier à 0€ ?

Publié le 13 février 2022 à 1h00 par La rédaction

En fin de contrat dans moins de six mois, Franck Kessié intéresse le FC Barcelone. Le milieu de l'AC Milan se verrait bien en Catalogne et devrait prendre une décision le mois prochain.

Très actif cet hiver sur le mercato, le FC Barcelone sent déjà l’effet de ses recrues. La semaine passée, contre l’Atlético de Madrid, Dani Alves a marqué son premier but depuis son retour et Adama Traoré a déjà délivré une passe décisive. Xavi est satisfait mais en espère plus, forcément. Cet été, le Barça sera à l’affût de toutes les opportunités. En parallèle du dossier Haaland, Barcelone garderait un œil sur Franck Kessié. Ce qui n’arrange pas le PSG…

Kessié décidera de son avenir dans un mois