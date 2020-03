Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait pris une décision tonitruante pour le mercato !

Publié le 12 mars 2020 à 17h30 par A.M.

Désireux de se renforcer massivement l'été prochain, le FC Barcelone devra vendre afin de renflouer ses caisses. Dans cette optique, rares sont les joueurs qui sont intransférables.

L'été prochain, le FC Barcelone devrait animer le marché des transferts. En effet, le club blaugrana a la volonté de se renforcer dans plusieurs secteurs de jeu. Le Barça souhaite effectivement attiré au moins un grand renfort offensif et recruter au moins deux joueurs dans le secteur défensif, à savoir un axial et un latéral droit. Dans cette optique, les noms de Lautaro Martinez, Neymar, Timo Werner ou encore Dayot Upamecano reviennent avec insistance.

Seulement trois intransférables au Barça ?