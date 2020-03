Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal ferait de cet espoir français une priorité !

Publié le 11 mars 2020 à 0h30 par La rédaction

Malgré les intérêts de nombreux clubs, le FC Barcelone serait prêt à batailler pour s’attacher les services de Dayot Upamecano. Le joueur de Leipzig ferait partie des plans de la direction sportive du club catalan.

Dayot Upamecano (21 ans) réalise une très belle saison du côté de Leipzig. Les performances du défenseur central français feraient de l’œil à de nombreux clubs comme Chelsea ou l’AC Milan. Le joueur, qui verra son contrat prendre fin avec Leipzig en juin 2021 prochain, a déjà déclaré qu’il déciderait de son avenir à la fin de la saison. Mais Upamecano pourrait atterrir au FC Barcelone l'été prochain.

Upamecano vers Barcelone ?