Mercato - Real Madrid : Une grande condition fixée pour le départ d'Harry Kane ?

Alors que Tottenham est mal embarqué pour terminer dans le top 4 en Premier League, le départ d'Harry Kane semble inévitable si les Spurs ne se qualifient pas en Ligue des Champions.

Dans les prochains mois, l'avenir d'Harry Kane devrait faire parler. L'attaquant anglais serait effectivement la priorité du Real Madrid en vue de la succession de Karim Benzema, qui réalise certes une belle saison, mais qui ne représente plus l'avenir du club merengue du haut de ses 32 ans. Et la situation sportive de Tottenham pourrait clairement faciliter un tel transfert pour le Real Madrid.

Kane sur le départ si Tottenham n'est pas dans le top 4 en Premier League