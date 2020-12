Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a fixé une condition pour l'arrivée de ce renfort !

Publié le 21 décembre 2020 à 1h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a plus que jamais besoin de sang neuf en défense centrale, le club catalan ne serait malgré tout pas prêt à toutes les folies pour attirer Eric Garcia cet hiver.

Si la charnière centrale avait été érigée comme l’un des chantiers à renforcer en priorité par Ronald Koeman, le moins que l’on puisse dire est que le FC Barcelone n’est pas parvenu à combler ce chantier. En effet, aucun joueur n’est arrivé dans ce secteur l’été dernier, et ce en dépit du fait qu’Eric Garcia était annoncé avec insistance vers un retour au sein de son club formateur. Et désormais, le Barça est dans l’embarras dans cette zone du terrain puisque Gerard Piqué ne reviendra pas à la complétion avant fin février ou début mars, tandis que Clément Lenglet déçoit et que Samuel Umtiti n’entre pas dans les plans de Ronald Koeman. Par conséquent, cet hiver, les Blaugrana pourraient revenir à la charge dans le dossier Eric Garcia, dont le contrat à Manchester City expirera en juin 2021. Toutefois, le Barça ne compte pas dépenser sans compter pour l’arracher aux Citizens …

Le FC Barcelone ne compte pas débourser plus de 5 M€ pour Eric Garcia !