Mercato - Barcelone : Gerard Piqué s'enflamme pour son retour au Barça !

Publié le 20 décembre 2020 à 13h00 par A.D.

En difficulté lors de ses jeunes années au FC Barcelone, Gerard Piqué a dû partir pour mieux revenir. L'international espagnol s'est totalement enflammé pour son retour au Barça et a fait savoir qu'il se sentait privilégié d'avoir été rapatrié par son club de coeur.

Alors qu'il n'avait que 17 ans, Gerard Piqué a pris la décision de quitter le FC Barcelone, son club de coeur, pour tenter de s'imposer à Manchester United. Et comme il l'a lui-même avoué, ce choix était le plus difficile de sa carrière . « Quand ils m'ont dit qu'ils allaient me remettre ce prix, j'ai commencé à réfléchir à ce qui m'était arrivé dans la vie. La décision la plus difficile que j'ai prise, c'est quand j'ai quitté Barcelone. J'ai quitté le club de ma vie, dont je suis membre depuis ma naissance grâce à mon grand-père, qui est ici aujourd'hui. J'allais dans une autre vestiaire, mais ce qui m'inquiétait, c'est que je quittais ma famille, mon environnement, pour aller ailleurs. Mes proches me manquaient beaucoup et peu à peu j'ai trouvé ma place » , a-t-il décrit dans des propos rapportés par Mundo Deportivo . Quatre ans après son transfert à Manchester United, Gerard Piqué s'est senti suffisamment prêt pour faire son retour au FC Barcelone. Après avoir reçu le prix de Reconeixement al Mèrit Esportiu Català , décerné par la Generalitat de Catalunya, Gerard Piqué a fait clairement savoir que son rapatriement au Barça l'avait comblé de bonheur.

«Lorsque j'ai réalisé le rêve de revenir au Barça, c'était un privilège»