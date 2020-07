Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi en rajoute une couche sur la succession de Setién !

Publié le 28 juillet 2020 à 9h00 par D.M.

Pressenti pour prendre la succession de Quique Setién au poste d’entraîneur du FC Barcelone, Xavi préfère se concentrer sur son club d’Al-Saad même s’il n’exclut pas une arrivée à l’avenir.

« Quique Setién a un contrat et c'est celui que nous avons engagé. Je lui fais confiance, ainsi qu'à son équipe. (…) C’est un vétéran qui a de l'expérience et une bonne psychologie et le fait qu'ils aient fait leur autocritique réaffirme ce que je pense de lui, à savoir qu'il peut gagner la Ligue des champions et aller de l'avant la saison prochaine » a indiqué Josep Maria Bartomeu ce dimanche dans un entretien à Mundo Deportivo . A en croire le président du FC Barcelone, Quique Setién sera toujours l’entraîneur du club catalan la saison prochaine. Pourtant, son avenir a longtemps été incertain après une fin de saison cauchemardesque de la part de la formation blaugrana marquée par la perte de son titre d’Espagne. Plusieurs noms avaient été annoncés pour lui succéder à l’image de Laurent Blanc, Ronald Koeman, qui a été contacté par le FC Barcelone selon nos informations, mais surtout Xavi.

« Je l'ai toujours dit, mon objectif principal c’est le Barça »