Mercato - Barcelone : La mise au point de Memphis Depay sur son avenir !

Publié le 10 juin 2021 à 13h00 par T.M.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Memphis Depay n’a pas échappé aux questions sur son avenir et son arrivée annoncée au FC Barcelone.

Depuis l’été dernier, Memphis Depay est annoncé au FC Barcelone où Ronald Koeman l’attend avec impatience. Et si jusqu’à présent cela n’a pas pu se faire, l’occasion pourrait enfin être la bonne. En effet, le Néerlandais arrive au terme de son contrat avec l’OL et pourra donc débarquer librement au Barça. D’ailleurs, de l’autre côté des Pyrénées, on assure que cela ne serait désormais plus qu’une question de jours avant que Depay ne s’engage avec les Blaugrana. Toutefois, alors que l’attaquant de 27 ans est actuellement avec les Pays-Bas pour disputer l’Euro, il ne pense pas à autre chose que cette compétition.

« Seulement concentré sur le match face à l’Ukraine »