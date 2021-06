Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un coup de tonnerre pour Depay ? La réponse !

Publié le 9 juin 2021 à 22h30 par Th.B.

Bien que la question financière serait à soulever dans le cadre d’une arrivée de Memphis Depay comme Alfredo Martinez l’a souligné ce mercredi soir, le FC Barcelone ne craindrait pas pour autant de passer à côté de l’attaquant.

Alors que Georginio Wijnaldum est passé sous le nez du FC Barcelone, après que l’international néerlandais ait donné son aval au PSG et serait officiellement un joueur du Paris Saint-Germain avant l’ouverture des festivités de l’Euro vendredi, le Barça aurait passé la seconde pour son compatriote Memphis Depay, également libre de tout contrat. Et alors que ce ne serait à présent qu’une question d’heures pour Depay devienne le nouvel attaquant du FC Barcelone, étant enclin à baisser son salaire pour arborer la tunique blaugrana, le journaliste Alfredo Martinez a confié ce mercredi soir que la signature de Memphis Depay ne serait pas sans risque et serait même en danger. En effet, certains joueurs de l’effectifs seraient dans l’obligation de quitter afin de libérer de la masse salariale pour que Memphis Depay puisse débarquer. Cependant, son arrivée serait quand même imminente.

Le FC Barcelone reste optimiste pour Memphis Depay