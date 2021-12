Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, Xavi… Le Barça a eu tout bon !

Publié le 20 décembre 2021 à 6h30 par Th.B.

De retour au FC Barcelone au même titre que Xavi Hernandez, Dani Alves n’a pas caché sa satisfaction de voir Xavi à la tête de l’effectif pour redresser le Barça.

Ayant hésité à se séparer de Ronald Koeman en fin de saison dernière afin de le remplacer par un autre entraîneur, Joan Laporta a finalement mis un terme à la collaboration entre le technicien néerlandais et le FC Barcelone à la toute fin du mois d’octobre. Afin de succéder à la légende de Wembley, une autre ancienne gloire du Barça a pris les rênes de l’effectif en la personne de Xavi Hernandez. Un choix judicieux pour Dani Alves qui a effectué son grand retour quelques jours après la nomination de Xavi au FC Barcelone.

« L’histoire du club se défend avec les historiques, avec les gens qui aiment ce club »