Mercato - Barcelone : Un énorme dilemme à venir avec cette star de Xavi ?

Publié le 20 décembre 2021 à 5h15 par T.M.

Compte tenu de la situation financière du FC Barcelone, même les cadres blaugrana ne seraient pas intouchables. Et dans les prochains mois, le cas de Marc-André ter Stegen pourrait bien être un gros sujet. Explications.

Toujours frappé par une grosse crise financière, le FC Barcelone doit se serrer la ceinture. A l’été, Lionel Messi ou encore Antoine Griezmann sont partis, mais cela ne serait toujours pas suffisent. Il faut encore réaliser des économies et pour cela, Joan Laporta devrait se montrer à l’écoute des offres et ce pour n’importe quel joueur, à part quelques exceptions comme Ansu Fati, Pedri, Gavi ou encore Nico. En revanche, pour les autres, la porte pourrait s’ouvrir pour un départ, même pour Marc-André ter Stegen.

Un possible départ pour Ter Stegen ?

Ces dernières années, Marc-André ter Stegen était un dernier rempart infranchissable à Barcelone. Mais la situation a bien évolué. Aujourd’hui, l’Allemand est nettement moins rassurant sur sa ligne de but. De plus en plus pointé du doigt, Ter Stegen va vite devoir relever son niveau de jeu sans quoi son avenir pourrait être au coeur des interrogations. Actuellement, un départ ne serait pas d’actualité pour le gardien de Xavi. Mais si cela venait à continuer ainsi, cette position pourrait bien évoluer étant donné les besoins économiques du club de Joan Laporta. Affaire à suivre…