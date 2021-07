Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a fixé ses conditions pour le départ d’Antoine Griezmann !

Publié le 17 juillet 2021 à 19h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone chercherait à se débarrasser d'Antoine Griezmann, Joan Laporta envisagerait un échange avec Saul Niguez de l'Atlético Madrid. Cependant, le président du Barça aurait des conditions précises pour finaliser l'opération.

Joan Laporta aimerait mener la danse dans l'opération Antoine Griezmann. Le président calatan souhaiterait que le Français quitte le Barça pour réduire la masse salariale du club culé, et ainsi finaliser la prolongation de Lionel Messi. Pour faciliter le départ de Griezmann, les dirigeants barcelonnais envisageraient un échange XXL avec l'Atlético Madrid, qui mettrait dans la balance Saul Niguez. Pour autant, le FC Barcelone se montrerait gourmand dans les négociations avec les Colchoneros ...

Laporta voudrait de l'argent en plus de Niguez