Mercato - Barcelone : Ça s'active dans ce dossier à 16M€ du Barça !

Publié le 2 octobre 2020 à 23h00 par La rédaction

En fin de contrat dans un an au FC Barcelone, Rafinha ne rentre pas dans les plans de Ronald Koeman. Alors que le club lui cherche une porte de sortie, deux nouveaux prétendants entrent dans la danse.

Avec l’arrivée de Sergiño Dest, le FC Barcelone façon Ronald Koeman commence sérieusement à prendre forme. Malgré tout, même si Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Luis Suarez et Nelson Semedo ont quitté le club, conformément aux souhaits du Néerlandais, d’autres indésirables sont toujours là. Outre Samuel Umtiti et Jean-Clair Todibo, Rafinha n’a toujours pas fait ses valises. Le milieu de terrain, sorti de la Masia, est notamment annoncé dans le viseur du Celta Vigo, club avec lequel il a réalisé un prêt convaincant lors de la saison précédente. Mais les Galiciens ne seraient plus les seuls dans la course.

Le Torino et West Ham à l'affût