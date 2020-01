Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Monaco fixe la barre à 200M€ pour Wissam Ben Yedder !

Publié le 26 janvier 2020 à 11h00 par J.-G.D.

En réponse à l’intérêt du Barça pour Wissam Ben Yedder, Robert Moreno, coach de Monaco, estime qu’il envisagera des négociations à partir de… 200M€.

Et si Wissam Ben Yedder faisait son grand retour en Espagne ? L’idée fait son chemin depuis les informations de Foot Mercato samedi. Toujours à la recherche d’un nouvel avant-centre, afin de remplacer Luis Suarez, absent pour les quatre prochains mois, le Barça aurait approché l’AS Monaco et l’agent de l’attaquant tricolore. Secrétaire technique du FC Barcelone, Éric Abidal aurait ainsi proposé 80M€ afin d’attirer Ben Yedder en ce mercato hivernal. Une nouvelle piste toute fraîche pour les Blaugrana , également sur les traces de Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), leur priorité selon Le 10 Sport, ou de Rodrigo Moreno (Valence). Mais Roberto Moreno ne compte pas faciliter la tâche du Barça.

« Pour commencer à discuter pour Ben Yedder, c’est 200M€ »