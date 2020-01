Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce pour la succession de Luis Suarez !

Publié le 26 janvier 2020 à 7h30 par La rédaction

Alors que Barcelone aurait fait de Roberto Moreno sa cible prioritaire, l’entraîneur de Valence Albert Celades a évoqué un potentiel départ de son buteur.

La blessure de Luis Suarez place les dirigeants de Barcelone dans une position délicate. Le club doit se renforcer offensivement et ciblerait Rodrigo Moreno pour cet hiver, suite aux complications dans le dossier Pierre-Emerick Aubameyang, la priorité initiale selon nos informations. Les négociations seraient en cours entre Barcelone et Valence. À ce jour, Valence demanderait 60M€ pour Rodrigo Moreno. Le Barça souhaiterait de son côté se faire prêter le joueur, sans y placer d'option d'achat obligatoire. Malgré ce désaccord, l'entraîneur de Valence Albert Celades a évoqué le possible départ de son buteur Rodrigo Moreno.

« Rodrigo est un joueur de Valence. Nous verrons ce qu’il se passe »