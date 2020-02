Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang reçoit un énorme appel du pied de... Lacazette !

Publié le 27 février 2020 à 7h30 par J.-G.D.

Présent devant les journalistes, Alexandre Lacazette compte voir Pierre-Emerick Aubameyang, son compère d’attaque à Arsenal et pisté par Barcelone, rester à Londres.

Il était la grande priorité du FC Barcelone cet hiver. Pierre-Emerick Aubameyang avait en effet les faveurs du FC Barcelone selon les récentes informations exclusives du 10 Sport. Le mercato estival devrait à nouveau donner des idées au Barça, toujours en quête du digne successeur de Luis Suarez. Gare toutefois à la concurrence de l'Inter Milan pour le buteur d'Arsenal, toujours selon nos révélations. Mais ce n’est pas l’avis d’Alexandre Lacazette. Interrogé en conférence de presse, avant le 16e de finale retour de l’Europa League face à l’Olympiakos ce jeudi soir (21h), l’attaquant d’Arsenal n'a aucunement l'envie d'assister au transfert d'Aubameyang.

«C’est vraiment important qu’il reste. J’espère qu’il reste longtemps au club»