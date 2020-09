Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces nouvelles révélations sur Memphis Depay !

Publié le 16 septembre 2020 à 22h00 par Th.B.

Memphis Depay est dans le viseur du FC Barcelone. Et bien que le Barça n’ait pas encore formulée une offre concrète à l’OL, un accord total serait à noter entre le joueur et le club blaugrana;

À quelques mois de l’expiration de son contrat à l’OL (juin 2021), Memphis Depay ne devrait pas terminer la saison qu’il a entamé avec le club rhodanien. En effet, l’international néerlandais ne laisserait pas insensible Ronald Koeman, nouvel entraîneur du FC Barcelone. Le nom de Depay est quotidiennement lié au Barça dans la presse. Néanmoins, tout ne serait pas encore bouclé. Du moins, au niveau de l’indemnité de transfert. « Le président du Barça (ndlr Josep Maria Bartomeu) m’a indiqué dès dimanche que le Barça souffrait beaucoup de la crise du Covid et n’avait pas la possibilité de faire une offre ». Voici le message que le président Jean-Michel Aulas a livré sur son compte Twitter mardi soir. Néanmoins, là résiderait l’unique ombre au tableau dans cette opération.

Pas d’offre, mais un accord