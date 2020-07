Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu reçoit un appel pour une pépite !

Publié le 16 juillet 2020 à 23h00 par H.G.

Prêté cette saison à Las Palmas par le FC Barcelone, Pedri González susciterait de nombreuses convoitises en Europe. Et un club s’est dernièrement officiellement positionné pour accueillir le jeune attaquant de 17 ans.

Recruté par le FC Barcelone en juillet 2019 à Las Palmas, Pedri González a directement été prêté l’écurie des Îles Canaries pour l’exercice 2019/2020. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune attaquant de 17 ans a réussi à faire fructifier ce prêt en deuxième division espagnole en réalisant de belles performances avec la Unión Deportiva , le tout en inscrivant trois buts et en délivrant sept passes décisives en 34 rencontres. Ce faisant, Pedri González aurait attiré les regards de plusieurs écuries européennes désireuses de s’attacher ses services en prêt. Seulement voilà, le FC Barcelone n’aurait aucune intention de le laisser filer et souhaiterait l’intégrer à son équipe première dès la saison prochaine.

Mönchengladbach se manifeste pour Pedri González !