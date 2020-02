Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Barça, Martin Braithwaite fait l’unanimité !

Publié le 23 février 2020 à 6h00 par Th.B.

Suite à la belle prestation de Martin Braithwaite samedi (5-0), deux hommes forts du FC Barcelone ont salué le profil du Danois.

Recruté ce jeudi en tant que joker médical pour pallier la longue absence d’Ousmane Dembélé, Martin Braithwaite a débarqué en provenance de Leganes, le FC Barcelone ayant levé sa clause libératoire fixée à 18M€. Lors de ses premiers pas avec le Barça samedi au Camp Nou contre Eibar (5-0), le Danois est entré en cours de match et a délivré deux passes décisives. Une performance qui a fait son effet du côté de son entraîneur Quique Setién et de son nouveau coéquipier Ivan Rakitic.

Rakitic et Setién sur la même longueur d’onde pour Braithwaite