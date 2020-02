Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién s’enflamme pour le renfort de Braithwaite !

Publié le 23 février 2020 à 1h30 par J.-G.D.

Lors de sa conférence de presse d'après-match après la victoire du FC Barcelone face à Eibar samedi (5-0), Quique Setién, entraîneur de Barcelone, ne cache pas sa satisfaction de pouvoir compter sur un élémen tel que Martin Braithwaite.

Martin Braithwaite est donc le joker médical tant attendu par les dirigeants du FC Barcelone. En quête du remplaçant d’Ousmane Dembélé, les Blaugrana ont décidé de faire confiance à l'international danois, officiellement transféré en Catalogne contre un chèque de 18M€, montant de sa clause libératoire. L'avenir de l'ancien avant-centre de Leganés pourrait s'inscrire en pointillés, en cas de mauvaises performances d'ici la fin de saison. Mais l'arrivée de Braithwaite n'est pas pour déplaire à Quique Setién, coach du Barça.

« Nous avons réalisé un super transfert »