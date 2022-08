Foot - Mercato - PSG

Avant son transfert au PSG, il refuse une très offre

Publié le 30 août 2022 à 18h15 par Arthur Montagne

D'ici jeudi, ça devrait bouger du côté du PSG. Et pour cause, plusieurs mouvements sont attendus que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées. C'est ainsi que deux milieux de terrain espagnols devraient débarquer dans les prochaines heures, à savoir Fabian Ruiz et Carlos Soler. Ce dernier aurait même refusé une grosse offre de prolongation à Valence.

Cet été, le PSG a révolutionné son entrejeu. Ander Herrera est parti, Leandro Paredes et Idrissa Gueye devraient également quitter le club, tandis que Vitinha et Renato Sanches sont arrivés cet été. Et pourtant, ce n'est pas terminé. En effet, Fabian Ruiz va s'engager à son tour pour cinq saisons avec le PSG et le joueur de Naples devrait être suivi dans la foulée par un compatriote.

Mercato - PSG : C'est confirmé, Campos va boucler un transfert à 18M€ https://t.co/NUikVK1yRu pic.twitter.com/B0em4K9NCI — le10sport (@le10sport) August 30, 2022

Carlos Soler arrive au PSG !

En effet, l'arrivée de Carlos Soler serait également imminente. A un an de la fin de son contrat, le joueur espagnol va également s'engager pour cinq saisons à Paris. Le milieu offensif de Valence devrait ainsi intégrer la rotation parisienne en attaque et permettre à Lionel Messi ou Neymar de souffler durant la saison.

Valence a tenté une contre-proposition