Mercato - ASSE : Ce cadre de Puel qui annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 11 mai 2021 à 22h30 par La rédaction

Joueur important de l’effectif de Claude Puel, Yvan Neyou ne semble pas être parti pour quitter l'ASSE prochainement.

La saison de l’ASSE a été compliquée mais quelques motifs de satisfaction sont à retenir. A deux journées de la fin, le club n’a pas à se soucier de son maintien et peut même viser une place en milieu de tableau. De plus, cette année galère a permis à quelques joueurs de se montrer, comme Yvan Neyou. Arrivé en 2020 en provenance de Braga, le jeune milieu de terrain camerounais est l’une des révélations de cette saison.

Il devrait continuer avec les Verts