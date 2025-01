Mercato - ASSE : Viré par Galtier, il règle ses comptes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de l’ASSE de 2015 à 2017, Nolan Roux a notamment évolué sous les ordres de Christophe Galtier dans le Forez. Mais voilà que l’attaquant ne garde pas un énorme souvenir de son ancien entraîneur dans le Forez. En effet, Roux a visiblement encore aujourd’hui en travers de la gorge la manière dont Galtier l’a viré de Saint-Etienne.

Aujourd’hui Qatar, Christophe Galtier a permis à l’ASSE de vivre de belles années quand il était sur le banc de touche. Mais voilà que Nolan Roux ne peut pas forcément en dire autant de son ancien entraîneur dans le Forez. En effet, dans un entretien accordé à L’Equipe, celui qui a joué à Saint-Etienne de 2015 à 2017 a réglé certains comptes avec Galtier.

« J'ai l'impression de passer devant un tribunal »

« L’entraîneur que je ne veux surtout pas revoir ? Ça, c'est le moment un peu plus complexe (rires) ! À la fin de ma deuxième saison avec Saint-Étienne, on perd contre Marseille (0-4, le 16 avril 2017) alors que je ne suis pas dans le groupe et, le lendemain matin, j'ai rendez-vous avec Christophe Galtier et le bras droit du président. On m'annonce que j'ai une demi-heure pour enlever mes affaires du vestiaire et que je n'ai plus le droit de venir au centre d'entraînement. J'ai l'impression de passer devant un tribunal », a fait savoir Nolan Roux à propos de son départ de l’ASSE à cause de Christophe Galtier.

« Je ne m'attendais pas au coup qu'on m'a fait »

L’ancien Stéphanois a ensuite ajouté : « Ils ont justifié leur décision par le biais d'une réduction d'effectif. Pour un joueur qui n'a jamais fait de mal à personne, sur le moment, ça m'a assez marqué. Ça ne veut pas dire que je n'aimerais pas recroiser la ou les personnes en question, mais je ne m'attendais pas au coup qu'on m'a fait. Et je ne le trouvais pas justifié ».