Mercato : L’ASSE annonce des transferts imminents ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mercato hivernal fermera ses portes le 3 février prochain et d'ici la fin du mois, des mouvements sont attendus à l'ASSE. Présent en conférence de presse, Eirik Horneland s'attend à des prochains jours agités, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Comme annoncé par le 10Sport.com, un attaquant est espéré.

L’ASSE a concédé un match nul face à l’AJ Auxerre ce vendredi (1-1). Un résultat qui lui permet de remonter à la 14ème place avant les prochaines rencontres. Mais pour viser plus haut, les Verts vont devoir se renforcer, ce qui n’est pas gagné. Comme annoncé par le 10Sport.com, Irvin Cardona (Espanyol Barcelone) est ciblé, mais les négociations patinent. Aujourd’hui, la situation est dans l’impasse et Eirik Horneland est dans le flou.

Un transfert en stand-by ? Cardona à l'ASSE, mais l'Espanyol joue les trouble-fêtes... Que va-t-il se passer ? 🤔

➡️ https://t.co/w6RlgvAmES pic.twitter.com/j8zmK1pbxG — le10sport (@le10sport) January 25, 2025

« Il n'y a rien pour le moment »

« Il n'y a rien pour le moment, on se focalise beaucoup sur les joueurs qu’on a comme je l’ai dit auparavant. Il y aura certainement des ajustements dans les dernières semaines, il y aura peut-être des arrivées, peut-être pas, on verra. Ce qui est important, c’est de construire avec les joueurs à notre disposition, même si des joueurs viennent à se rajouter. Avec l'équipe qu’on a déjà à disposition, je pense qu’on peut aller chercher le maintien. Le mercato hivernal est toujours difficile parce que les potentielles arrivées nécessitent de les mettre en condition, de leur faire adopter le style de l’équipe donc je me concentre beaucoup sur ceux qui sont déjà là » a confié l’entraîneur de l’ASSE.

Des transferts attendus dans les prochains jours ?

Dans le sens des départs, les derniers jours de janvier risquent aussi d’être agités. Comme indiqué par le 10Sport.com, une porte de sortie pourrait être trouvée pour Mathis Amougou, ciblé par Chelsea. « Oui bien-sûr. Le mercato, ça se joue dans les deux sens, il peut aussi y avoir des départs même si pour le moment il n'y pas vraiment de concret sur d’éventuels départs. Je pense que la dernière semaine de mercato va être animée pour tous les clubs » a confié l’entraîneur de l’ASSE dans des propos rapportés par Peuple-Vert.