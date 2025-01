Mercato - ASSE : Un attaquant mis au placard avant son transfert ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Irvin Cardona a déjà donné son accord pour rejoindre l'ASSE, mais les négociations patinent et on serait encore loin d'un accord. En attendant que ce dossier se décante, l'Espanyol Barcelone a pris la décision de le mettre à l'écart. Il ne disputera pas la rencontre face à Séville ce samedi.

Le mercato hivernal fermera ses portes le 3 février prochain. Mais avant de clôturer cette période, l’ASSE espère officialiser l’arrivée d’un attaquant. Pour terminer la saison, le club stéphanois souhaite enrôler un joueur qui connaît parfaitement le club et la Ligue 1. Comme annoncé par le 10Sport.com, la direction a jeté son dévolu sur Irvin Cardona, déjà prêté la saison dernière à l’ASSE. Prêté à l’Espanyol Barcelone depuis le début de la saison, le buteur français a donné son accord pour retourner à Saint-Étienne.

EXCLU @le10sport : L'ASSE avait validé le prêt d'Ayman Aiki à Valenciennes, avec une prolongation de contrat à la clé. Le joueur a refuséhttps://t.co/IxqlwZWTD2 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 23, 2025

Les discussions sont dans l'impasse

Désormais, l’ASSE tente de trouver une solution avec l’Espanyol Barcelone, mais aussi avec Augsbourg. Les négociations se poursuivent, mais patinent. Le club allemand ne souhaite pas s’asseoir sur les 500 000€ qu’il doit encore toucher dans ce deal. Or, l’Espanyol Barcelone refuse de verser l’argent et l’ASSE ne semble pas encline à prendre en charge cette somme.

Cardona vit une situation délicate

En attendant d’y voir plus clair, l’Espanyol Barcelone a pris la décision de se passer des services de Cardona. L’attaquant français ne figure pas dans le groupe pour affronter Séville. « Je ne sais pas quel sera son avenir sportif, il en discute avec la direction sportive et avec d’autres clubs. Mais moi, je ne prendrai que des joueurs engagés dans l’équipe. Il n’est pas blessé, mais je suis très clair sur le fait que si je dois jouer à Séville, je le ferai avec des gens qui servent à fond nos couleurs. Ce que je veux, c’est que l’équipe rivalise jusqu’à la mort et je veux amener des gens qui savent qu’ils donneront tout » a confié l’entraîneur Manolo Gonzalez dans des propos rapportés par But Football Club.