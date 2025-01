Une folie est annoncée à l’ASSE !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Propriétaire de l'ASSE, Kilmer Sports Ventures a de grandes ambitions pour l'ASSE. Au cours d'un échange avec les journalistes avant la rencontre face au FC Nantes dimanche dernier, Ivan Gazidis espère se qualifier pour la Ligue des champions, dans un avenir proche. La reconstruction est en cours selon l'ancien responsable d'Arsenal et du Milan AC.

Patron de Kilmer Sports Ventures, Ivan Gazidis a annoncé la couleur pour la suite de son projet. Alors les critiques fusent sur son projet sur le profil des joueurs recrutés, le responsable souhaite conserver le même cap afin de mener l’ASSE vers les sommets du championnat de France.

Gazidis annonce du lourd

Présent à Geoffroy-Guichard dimanche dernier pour assister à la rencontre face à Nantes, Gazidis s’est confié aux médias et aux partenaires avant le coup d’envoi. Le responsable espère mener le club vers la Ligue des champions avant la fin de la décennie.

La Ligue des champions dans les prochaines années

« Le Président de l’ASSE Ivan Gazidis, et l’entraîneur Eirik Horneland, ont présenté leurs vœux devant les partenaires institutionnels et entreprises,. Tous ont bien ressenti la bonne compréhension de l’histoire du Club, de son lien fusionnel avec la Ville de Saint-Etienne, de l’importance cruciale et particulière des supporters. Ils ont réaffirmé l’ambition qu’ils portent pour notre club de cœur et se donnent 3-4 ans pour retrouver le Top 5 de la Ligue 1. » a posté Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne présent durant ces échanges, dans des propos rapportés par But Football Club.